Am Freitag, den 23.08.2024 und Samstag, den 24.08.2024 wurden im Stadtgebiet Hachenburg mehrere Graffitis festgestellt.

Anzeige

So wurde ein Toilettenhäuschen im Burggarten, sowie Mauern im Haingärtenweg und Bachweg besprüht.



Hinweise an die Polizei Hachenburg. Tel. 02662-95580



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Pressestelle

PI Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell