Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 13:50 Uhr

Im Zeitraum von 17.08.2020 16:00 Uhr bis zum 18.08.2020 06:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Tischplatte auf dem Gelände der Realschule Plus in Rennerod.

Durch den/die unbekannten Täter wurden div. Verpackungen auf der Tischplatte entzündet, wodurch an der Platte ein Sachschaden in Höhe von ca. 450 EUR entstand. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Westerburg, Tel.: 02663-98050, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell