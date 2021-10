Bornich

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an Verkehrsschild

Im Laufe der letzten Woche von Mittwoch, dem 06.10.2021 bis Sonntag, den 10.10.2021, kam es in der Straße 'Am Spieß' an einem Verkehrsschild zu Farbschmiereien, sodass es nicht mehr zu erkennen war.