Altendiez

Sachbeschädigung beim Evangelischen Kindergarten

Vermutlich am Samstagabend, den 31.10.2020, zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr, kam es an der Umzäunung des Spielplatzes der Kindertagesstätte in der Helenenstraße zu einer Sachbeschädigung.