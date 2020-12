Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Am frühen Freitagmorgen des 24.07. 2020 kam es im Zeitraum zwischen 02:45 Uhr und 03:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Straße „Schöne Aussicht“ in Holzappel.

Holzappel (ots). Am frühen Freitagmorgen des 24.07.2020 kam es im Zeitraum zwischen 02:45 Uhr und 03:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Straße „Schöne Aussicht“ in Holzappel.



Durch einen unbekannten Täter wurde eine Bitumenhaftemulsion in die Hofeinfahrt eines Privatgrundstücks geschüttet und diese erheblich verunreinigt. Die anliegende Straße „Schöne Aussicht“ wurde durch diesen Vorgang mit verunreinigt.



Die Verunreinigung konnte nur durch eine Spezialreinigungsfirma wieder entfernt werden.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010

E-Mail: pidiezwache@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell