Wallmerod

Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

Wie erst im Nachgang hiesiger Dienststelle mitgeteilt wurde, kam es am Fastnachtswochenende in Wallmerod zu einer Sachbeschädigung an insgesamt fünf Verkehrszeichen.