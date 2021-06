Sachbeschädigung an Pool

Welschneudorf, Bad Emser Straße (ots) – Welschneudorf: Am frühen Samstagmorgen, den 12.06.2021, im Zeitraum von 02.00 – 02.20 Uhr begaben sich unbekannte vermutlich Jugendliche auf ein Grundstück in der Bad Emser Straße und badeten im dortigen Pool.



Hierbei wurde vermutlich beim Ein- und Aussteigen aus dem Stahlwannenpool der Wannenrand stark beschädigt. Weiterhin hinterließen die Täter diversen Unrat an der Örtlichkeit.

Hinweise bitte an die Polizei Montabaur unter Tel: 02602/9226-0.



