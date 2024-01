Sachbeschädigung an Pkw in Niederahr – Zeugenaufruf

Aufgrund eines Unfalls war die A48 bei Ochtendung etwa eine Stunde gesperrt. Foto: Carsten Rehder/dpa

Vermutlich wurde die mutwillige Sachbeschädigung durch einen Besucher der in der Turnhalle durchgeführten Disco-Veranstaltung begangen. Es kam zudem zu weiteren polizeilichen Einsätzen wegen Körperverletzungsdelikten und Streitigkeiten im Laufe des gesamten Abends am Veranstaltungsort.

Zeugen werden gebeten, sich mit der hiesigen Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinsp. Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell