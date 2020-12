Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 21:30 Uhr

Ereignet hatte sich der Vorfall am Donnerstag, 05.11.2020, gg. 22:00 Uhr. Demnach wurde ein Vollgummireifen, welcher an einem Anwesen Ecke Hauptstraße/Poststraße abgelagert war, durch bislang unbekannte Täter aufgenommen und über die abschüssige Poststraße gegen den geparkten PKW gerollt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Die Polizei in Hachenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter 02662-95580.



