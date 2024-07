Wirges

Sachbeschädigung an PKW

Polizeidirektion Montabaur

Am Abend des 20.07.2024 kam es auf dem Parkplatz der Neuen Mitte in Wirges zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen PKW Audi A6. Unbekannte Täter zerschmetterten auf dem geparkten Fahrzeug Glasflaschen und zerkratzten dieses erheblich.