Sachbeschädigung an PKW

Steinebach a. Wied (ots) – In der Nacht vom 12 auf den 13.07.2024 wurde ein in der Straße „In den Buchen“ geparkter PKW von einer bislang unbekannten Tatperson beschädigt, indem die hintere, rechte Fahrzeugscheibe vermutlich mit einem Stein eingeschmissen wurde.

Steinebach a.d. Wied (ots) –



Zeugenhinweise werden erbeten.



