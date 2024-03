Norken

Sachbeschädigung an Pkw

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Vermutlich in der Nacht von Dienstag, den 05.03.2024, auf Mittwoch, den 06.03.2024, wurde in der Westerwaldstraße in Norken ein geparkter Pkw zerkratzt.