Kamp-Bornhofen

Sachbeschädigung an PKW

Am Donnerstag, dem 17.06.2021, kam es im Zeitraum von ca. 11:30 Uhr bis 17 Uhr in der Rheinuferstraße Ecke Kreuzstraße in Kamp-Bornhofen zu einer Sachbeschädigung an einem parkenden PKW der Marke Skoda.