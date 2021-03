Kaub

Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht vom Donnerstag den 25.03.2021, ca. 22:45 Uhr auf den Freitag den 26.03.2021, ca. 10 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung in Form von zahlreichen Kratzern an einem weißen BMW auf dem Parkplatz in Höhe des Fähranlegers in Kaub.