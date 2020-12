Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 17:30 Uhr

Montabaur

Sachbeschädigung an mehreren PKW

In der Nacht von Samstag, den 07.11.2020, auf Sonntag, den 08.11.2020, kam es in der Fuldastraße in Montabaur zu einer Serie von Sachbeschädigungen an dort parkenden PKW.