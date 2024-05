Montabaur

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen – Hattert

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Nacht vom 25.05.2024 auf den 26.05.2024, vermutlich kurz vor 02:40 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Hattert (OT Laad) eine Sachbeschädigung begangen.