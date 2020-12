Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 19:41 Uhr

Rennerod

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Am Donnerstag, dem 29.10.2020, gegen 16:45 Uhr, wurden in der Kirchgasse, in der Nähe der Kirche, an mehreren geparkten PKW die Kennzeichen abgerissen bzw.