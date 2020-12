Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 12:20 Uhr





Demnach hatte er seinen Pkw vor dem Haus (Am Seeufer 8, 56235 Ransbach-Baumbach) auf einem entsprechenden Stellplatz geparkt.



Über Nacht von Sonntag, dem 18.10.2020, 21:00 Uhr bis zum Montag, dem 19.10.2020, 11:00 Uhr wurde das Fahrzeug schlussendlich von unbekanntem Täter mittels eines scharfkantigen Gegenstandes auf der linken, hinteren Fahrzeugseite verkratzt.



Hinweise zu UT wurden zunächst nicht bekannt.



Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweise an die Polizeidirektion Montabaur (Polizeiwache Höhr-Grenzhausen) zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

- Polizeiwache Höhr-Grenzhausen -



Telefon: 02624-9402-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell