Sachbeschädigung an KFZ durch Reifenstechen, Nachtragsmeldung, Täter ermittelt und geständig

Die Taten erstreckten sich über die Ortschaften Langenscheid, Balduinstein, Diez und Limburg. Eine genaue Anzahl der Taten kann derzeit nicht verlässlich mitgeteilt werden, da noch immer Geschädigte bei der Polizei Anzeige erstatten.

Am gestrigen Mittwochabend kam es zu einer Öffentlichkeitsfahndung, nachdem der Täter bei Tatausführung beobachtet wurde und auch Videoaufnahmen gefertigt werden konnten. Noch am späten Abend gab es mehrere konkrete Hinweise von Bürgern auf den mutmaßlichen Tatverdächtigen, der namentlich benannt werden konnte. Nach weiteren Ermittlungen wurde am heutigen Vormittag ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erlassen, welcher anschließend durch Beamte der PI Diez vollstreckt worden ist. Der mutmaßliche Täter wurde in seiner Wohnung angetroffen. Die bei Tatausführung getragene Kleidung sowie das Tatwerkzeug konnten aufgefunden werden.

In seiner anschließenden Vernehmung gab der 23-jährige Deutsche, der bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten war, die Taten zu. Hinsichtlich der Motivlage ergaben sich Hinweise auf eine psychische Beeinträchtigung. Deshalb wurde er in eine Fachklinik verbracht.



Nur durch die Hinweise aus der Bevölkerung war es der Polizei möglich, die Taten so schnell aufklären zu können. Hierfür gilt es einen ausdrücklichen Dank an die Hinweisgeber auszusprechen. Bürger und Polizei: Wir sind ein tolles Team.



