Sachbeschädigung an KFZ

In Westerburg kam es vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag (06.

03. / 07.03.) zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW in Westerburg, in der Lessingstraße. Der oder die Täter beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand eine Windschutzscheibe. Die Polizei Westerburg bittet um sachdienliche Hinweise, Tel.02663/98050.



