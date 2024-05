Diez

Sachbeschädigung an Fensterscheibe eines Tattoostudios – Zeugen gesucht

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

In der Zeit von 27.05.2024 bis 28.05.2024 beschädigte/n bislang unbekannte/r Täter eine in der Rosenstraße in Diez zu Werbezwecken genutzte, folierte Fensterscheibe eines ortsansässigen Tattoostudios.