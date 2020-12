Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 07:30 Uhr

Am Samstag, den 31.10.2020, meldete ein Passant gegen 06:30 Uhr eine Gruppe randalierender und grölender Jugendliche im Bereich einer Autovermietung in der Limburger Straße.

Wie sich herausstellte, wurde ein Fahrzeug der Autovermietung mutwillig durch einen Tritt beschädigt. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte eine Personengruppe angetroffen und überprüft werden. Hierbei ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 21-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Diez. Später am Tag wurde eine weitere Sachbeschädigung an einem Baufahrzeug in unmittelbarer Nähe gemeldet. Es besteht vermutlich ein Zusammenhang. Die Polizeiinspektion Diez erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 06432-6010.



