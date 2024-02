Sachbeschädigung an einer öffentlichen Schaukelbank

57648 Unnau OT Stangenrod (ots) – Am Donnerstag, den 15.02.2024 ist es in den Abendstunden durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einer in der Ortsmitte in Stangenrod aufgestellten Schaukelbank gekommen.