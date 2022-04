Sachbeschädigung an einer Grillhütte in der Nähe des Sportplatzes

56479 Elsoff (Westerwaldkreis) (ots) – In der Zeit vom 17. April 2022, 12:00 Uhr bis 18. April 2022, 12:00 Uhr, kam es an der Grillhütte in Elsoff zu einer nicht unerheblichen Beschädigung.

Durch den/die unbekannten Täter wurde eine Scheibe der Grillhütte erheblich beschädigt.



Zeugen, die etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Westerburg (Tel.: 02663-98050) in Verbindung zu setzen.



