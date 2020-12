Archivierter Artikel vom 03.10.2020, 11:50 Uhr

Höhr-Grenzhausen (ots) – In den frühen Morgenstunden des 03.10.2020, entnahmen u.T. einen Kanaldeckel aus dem seitlichen Regenablauf der Rathausstraße 32 (alte Poststelle), und warfen mit diesem eine Scheibe der dortigen Bushaltestelle ein. Die Seitenscheibe wurde hierdurch zerstört.



Hinweise bitte an die zuständige Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter der: 02624-94020



