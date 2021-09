Archivierter Artikel vom 01.08.2021, 15:20 Uhr

Bad Ems

Sachbeschädigung an Bootsverleih Mainzer Straße

In der Nacht vom 31.07. auf 01.08.2021 ab 22 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen an dem Bootsverleih in der Mainzer Straße in Bad Ems.