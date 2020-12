Archivierter Artikel vom 26.09.2020, 14:40 Uhr

Die Täter schlugen zwischen Mittwoch (24.09.2020) und dem gestrigen Freitag (25.09.2020) zu. Aufgrund des Gewichts ist davon auszugehen, dass die Diebe ihre Beute mit einem Transporter oder Anhänger in Sicherheit brachten.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez unter Tel.: 06432-6010



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell