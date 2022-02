Rettert – Diebstahl eines Kleinkraftrades

Zwischen Samstagabend (08. ) und Sonntagnachmittag (09. Januar 2022) entwendeten bislang unbekannte Täter ein nicht zugelassenes Kleinkraftrad aus einer nicht verschlossenen Gartenhütte in der Retterter Pfarrgasse.

Zwischen Samstagabend (08.) und Sonntagnachmittag (09. Januar 2022) entwendeten bislang unbekannte Täter ein nicht zugelassenes Kleinkraftrad aus einer nicht verschlossenen Gartenhütte in der Retterter Pfarrgasse. Die Lackierung des Krades der Marke Zündapp, Typ ZD 50 TS, ist rot- und silberfarbig. Der Sachschaden wird auf 1400 Euro geschätzt. Hinweise zu dieser Straftat erbittet die Polizeiinspektion Diez telefonisch oder auch gerne per E-Mail.



