Rennerod – Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen – Aufruf nach weiteren möglichen und noch unbekannten Geschädigten und Zeugen

Am 01.02.2024, kam es im Zeitraum von ca. 15:00 – 15:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der B54 / Hauptstraße in Rennerod.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration





Der Unfallverursacher befuhr die genannte Strecke von Waldmühlen in Fahrtrichtung Emmerichenhain. In der Ortslage Rennerod wurden dann mehrere Fahrzeuge durch den Unfallverursacher beschädigt. Der Unfallverursacher und mehrere Geschädigte wurden vor Ort ermittelt.



Laut Zeugenaussagen kann es nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren Beschädigungen gekommen ist.



Die Polizei sucht daher mögliche weitere Geschädigte und Zeugen des Geschehens.



