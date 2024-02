Rennerod – Verkehrsunfall mit Flucht – Pritschenwagen flüchtig

Gestern, am 31.01.2024, kam es gegen 11:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf der Hauptstraße / B54 in Rennerod.

Der Unfallverursacher fuhr hierbei mit einem hellen Pritschenwagen die B54 von Emmerichenhain kommend in Fahrtrichtung Waldmühlen. Beim Vorbeifahren wurde der linke Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs beschädigt. Der Verursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle.



Ein Zeuge gab an, dass es sich vermutlich um einen Pritschenwagen als Lkw (3,5 oder 7,5t mit offener Ladefläche) handelte. Das Kennzeichen ist jedoch bislang unbekannt.



Die Polizei sucht daher weitere mögliche Zeugen des Geschehens und den Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs.



