Rennerod – Nach geplatzter Verkaufshandlung erbringt anschließende Wohnungsdurchsuchung nicht geringe Menge Cannabis hervor – Beschuldigter in Untersuchungshaft

In der Bahnhofsstraße in Rennerod standen zwei Pkw und mehrere Personen. Der Beschuldigte stieg aus einem der Pkw aus und bei Erblicken vom Funkstreifenwagen rannte dieser zu dem anderen Pkw und stieg hinten in diesen ein. Das Fahrzeug entfernte sich unverzüglich mit hoher Geschwindigkeit von der Örtlichkeit, konnte aber wenig später von den Beamten angehalten und kontrolliert werden.



Beim Beschuldigten konnten im Rahmen einer ersten Durchsuchung vor Ort Betäubungsmittel aufgefunden werden. Dem Beifahrer konnte ebenfalls ein Druckverschlussbeutel mit Cannabis zugeordnet werden. Dieser Druckverschlussbeutel wurde unter dem Fahrzeug auf der Beifahrerseite aufgefunden.



Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt und der zuständigen Richterin, wurde das Mobiltelefon sichergestellt und die Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung konnten u. a. eine nicht geringe Menge (ca. 117 g) Cannabis und weitere diverse verfahrensrelevante Gegenstände und Betäubungsmittel aufgefunden werden.



Im weiteren Verlauf des Verfahrens wurde der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, welche der Beschuldigte sofort antreten musste und dazu in die Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.



