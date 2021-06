Raubüberfall auf Tankstelle – Zeugen gesucht

Am 29.06.2021, gegen 14:45 Uhr wurde die Polizeiinspektion Hachenburg über einen Raubüberfall auf die Tankstelle in Mündersbach informiert.





Der bislang unbekannte Täter betrat die Tankstelle, ließ sich durch die Kassiererin Bargeld aus der Kasse aushändigen und flüchtete nach der Tatausführung fußläufig in Richtung Dierdorf / Ortsmitte Mündersbach.



Die Kassiererin blieb bei der Tat unverletzt.



Der Täter war mit einer Mütze und einer medizinischen Atemschutzmaske (sog. OP-Maske) maskiert. Zur Personenbeschreibung konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden: 180 cm, 50 – 60 Jahre alt, normale Statur.



Die Kriminalpolizei in Montabaur (02602/9226-0) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder den Geschehensabläufen machen können. Hierbei sind Beobachtung zum Tatzeitpunk in der Ortslage Mündersbach besonders interessant.



