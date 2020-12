Archivierter Artikel vom 06.09.2020, 04:10 Uhr

Am 05.09.2020 wurden im Laufe des Tages am linken Vorderrad eines PKW Mercedes im „Weidenstück“ alle fünf Radschrauben gelöst. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg unter der Telefonnummer 02663 9805-0.



