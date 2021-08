Pressenachmeldung zu Auftrag: 4495231

Beide PKWs hatten mit hoher Geschwindigkeit die Fahrzeugkolonne überholt.



Während der Fahrer des VW Golf die Kolonne noch vor dem herannahenden Gegenverkehr komplett überholen konnte, musste der Fahrer des Pick-Up sich in die Kolonne einfädeln, um einen Zusammenstoß zu verhindern.



Anschließend setzte der Pick-Up erneut zum Überholen der restlichen Fahrzeugkolonne an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662 95580

pihachenburg.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell