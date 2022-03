Pressenachmeldung – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bei dem Verkehrsunfall am 02.03.2022 befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pkw die K66 aus Fahrtrichtung Hardt kommend in Richtung Nistertal.

Hierbei erfasste er einen dunkelgekleideten 50-jährigen Fußgänger, welcher am rechten Fahrbahnrand in Richtung Nistertal ging. Der Fußgänger wurde hierbei schwerstverletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt.

Die Sperrung der K66 wurde um 21:40 Uhr aufgehoben.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg zu melden, Tel. 02662-95580



