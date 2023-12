Presseerstmeldung zu Küchenbrand in Dausenau

Anlässlich eines gemeldeten Küchenbrandes kommt es aktuell zu Löscharbeiten in Dausenau, Röderweg 8. Alle anwesenden Bewohner konnten das Objekt verlassen, jedoch wurde eine Person derart verletzt, dass diese mittels Hubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden muss.

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Dausenau (ots).



Über die Schwere der Verletzungen, sowie entstandene Gebäudeschäden können noch keine Angaben gemacht werden, es wird nachberichtet.



Solange wird gebeten von Nachfragen abzusehen.



