Pressebericht der Polizei Hachenburg vom 08. bis 10.10.2021

Bad Marienberg. Verkehrsunfall mit leichter Verletzung Am Freitag, 08.10.2021, 22:20 Uhr, übersah die 64jährige Fahrerin eines Personenkraftwagens, die aus der Bahnhofstraße, Bad Marienberg, nach links in die L293 einbiegen wollte, die Vorfahrt eines von links kommenden Personenkraftwagenfahrers.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt und der 21jährige Fahrer leicht verletzt.



Kroppach – Trunkenheitsfahrt



Am Freitag, 08.10.2021, 23:55 Uhr, konnte der 55jährige Fahrer eines Personenkraftwagens in Kroppach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem dieser Verkehrsteilnehmern bereits im Bereich der Polizei Altenkirchen durch seine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen war. Die Verkehrsunsicherheit fand sich nun darin begründet, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662 95580

www.polizei.rlp.de/pihachenburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell