Postauto beschädigt und unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Am Dienstag, 29. Juni, stellte ein Postmitarbeiter, gg. 13:45 Uhr, sein gelbes Postfahrzeug in Kestert vor der Hausnummer Rheinstraße 49 (B 42) ab, um seiner Arbeit nach zu gehen.

In diesem Moment fuhr ein grauer Mercedes (womöglich ein Transporter) in Richtung Koblenz an dem Postauto vorbei und riss den Außenspiegel ab. Bis dato ist das Kennzeichen des Mercedes unbekannt. Aufgrund des lauten Knalls bei der Kollision hat vielleicht jemand den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in St. Goarshausen.



