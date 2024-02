Polizeiinspektion Westerburg zieht Wochenbilanz – insgesamt 3 Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hierbei ergaben sich bei drei Fahrzeugführern Hinweise auf einen bestehenden Betäubungsmitteleinfluss. Diese konnten durch die Aussagen der Fahrzeugführer, sowie positive Testergebnisse untermauert werden. Die Fahrzeugführer waren zwischen 23 und 36 Jahre alt; der Konsum reichte von Cannabis bis Kokain.

Die Fahrzeugführer müssen sich nun in Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Da sich der 23 jährige Fahranfänger noch in der Probezeit befindet, muss dieser darüber hinaus mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen.



