Polizeierlebnistage bei der Polizei Montabaur

Polizeierlebnistage Foto: Polizeidirektion Montabaur

Die Auftaktveranstaltung wurde durch die Kriminalpolizei als „Tatorttag“ gestaltet. Eine Woche später lud die Polizeiinspektion Montabaur zum Informationsabend ein und gab allen Teilnehmenden zunächst einen Blick hinter die Kulissen. Im Anschluss wurde Ihnen das Bewerbungs- und Auswahlverfahren vorgestellt. Der dritte Aktionstag „Fit like a cop“ wurde gemeinsam durch Kollegen und Kolleginnen der Polizeiinspektion und Kriminalinspektion Montabaur gestaltet. Die Teilnehmer konnten sich am Sporttest des Auswahlverfahrens üben.

Aufgrund der regen Teilnahme und positiven Resonanz werden die Erlebnistage auch in Zukunft wieder angeboten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Pressestelle

Sylvia Gerz, PHK'in



Telefon: 02602-9226-312

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell