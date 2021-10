Polizei Westerburg erhält Personalverstärkung Zuständige Polizeidirektion Montabaur kann insgesamt 21 Neuzugänge verzeichnen

6 Männer und 1 Frau haben Ende September d.J. erfolgreich ihr Bachelor-Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz / Hahn beendet und freuen sich auf ihre Erstverwendung bei der PI Westerburg. Dazu kommt noch 1 zusätzlich hinzuversetzter erfahrener Beamter, der als stellv. Dienstgruppenleiter die Führungsmannschaft der PI verstärken wird. Zuvor hatte der Polizeipräsident Herr Karlheinz Maron alle 64 Neuzugänge für den Bereich seines gesamten Polizeipräsidiums am Behördensitz in Koblenz freundlich willkommen geheißen und ihnen viel Freude für ihre dienstliche Zukunft als Polizeibeamter / Polizeibeamtin bei der Polizei RLP gewünscht.

Herr Polizeioberrat (POR) Norbert Skalski, Leiter der PI Westerburg, und sein Stellvertreter, Herr Erster Polizeihauptkommissar Frank Fischbach, begrüßten die neuen Kollegen / Kollegin recht herzlich auf der Dienststelle in der Jahnstraße und wünschten ihnen viel Glück und Zufriedenheit bei ihrer zukünftigen Dienstverrichtung im Oberwesterwald. Die zwischen 22 und 40 Jahre alten Mitarbeiter werden nun im Bereich der VG´en Westerburg, Rennerod und teilweise Wallmerod professionelle Sicherheitsarbeit im Sinne einer modernen Bürgerpolizei leisten. Das Dienstgebiet der PI Westerburg umfasst insgesamt 59 Ortsgemeinden einschließlich der beiden Städte Westerburg und Rennerod, ca. 50.000 Einwohner sind auf einer Fläche von etwa 296 qkm zu betreuen. Die Hinzuversetzungen bedeuten unter dem Strich noch einmal einen personellen Zugewinn für die im Dreiländereck RLP / Hessen / NRW liegende Dienststelle, die mit ihren Schutz- und Kriminalpolizeibeamten ein einheitliches Aufgabenverständnis für die Bevölkerung unter Beweis stellen möchte. Die PI-Leitung freut sich, mit den(r) neuen Kollegen (-in) den Streifendienst, dem Rückgrat der Polizei, nochmals verstärken zu können, ganz im Sinne der aktuellen Präsenzoffensive. „Die Polizei in Westerburg und im gesamten Bereich der Polizeidirektion Montabaur zieht sich nicht aus der Fläche zurück, wir betreiben mit Energie genau das Gegenteil“, so POR Skalski und Polizeidirektor Christof Weitershagen, Leiter der Polizeidirektion Montabaur.

Karriere: Polizei RLP sucht qualifizierte junge Menschen

„Gut ausgebildete, belastbare und verantwortungsvolle Teamplayer bei der Polizei sind der Garant für eine dem Menschen zugewandte, moderne Bürgerpolizei. Wir brauchen deswegen junge Bewerber mit Herz und Verstand. In diesem Beruf gibt es ganz viele Berufe“, so POR Skalski, und meint damit die seiner Meinung nach außergewöhnliche Aufgaben- und Einsatzvielfalt der Polizei RLP, die interessante, aber auch fordernde und schwierige Aufgabenfelder bereithält. „Die Polizei RLP bietet im Rahmen einer ausgewogenen Mischung aus wissenschaftlich fundierter Theorie und Praxis ein Bachelor-Studium zum/ zur Polizeikommissar / Polizeikommissarin an, und dies unter Bedingungen, die sich wirklich sehen lassen können“, fügt EPHK Fischbach hinzu. Gesucht werden junge Menschen mit Abitur / Fachhochschulreife / Realschulabschluss und / oder einer bereits abgeschlossenen Berufsausbildung im Alter zwischen 16 und 36 Jahren. Interessierte junge Leute, besonders aus unserer Region, die das Anforderungsprofil erfüllen können, sollten konkret eine Bewerbung bei der Polizei RLP in Betracht ziehen. Die PI Westerburg ist auch Ausbildungsdienststelle, an welcher bis zu 8 Polizeianwärter gleichzeitig ihre praktischen Studienzeiten im schutz- oder kriminalpolizeilichen Bereich verrichten können. – Hinsichtlich weiterer Informationen verwies die PI-Leitung gerne auf die Webside der Polizei RLP ( www.polizei.rlp.de/karriere). Auch die PI Westerburg beantwortet gerne Fragen zum Bewerbungsverfahren und zum Polizeiberuf (piwesterburg@polizei.rlp.de).



