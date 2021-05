Pohl

Pohl – gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mittels Leitpfosten

Am 29.05.2021 meldete sich ein Verkehrsteilnehmer gegen 01:25 Uhr bei der Polizeiinspektion Bad Ems und gab an, dass mehrere Leitpfosten auf der Fahrbahn der B260, Ortsausgang Pohl in Fahrtrichtung Singhofen, lägen.