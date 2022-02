Kadenbach

Pkw-Fahrer unter Drogeneinwirkung und mit gefälschtem Führerschein

Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Montabaur wurde am 31.01.22, gegen 19:00 Uhr, in der Hauptstraße in Kadenbach ein verdächtiger Pkw festgestellt und im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterzogen.