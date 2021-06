Kirburg

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Köln-Leipziger-Straße in Kirburg konnten am Montag, den 28.06.2021 um 22:40 Uhr durch Beamte der Polizei Hachenburg bei einem 30-jährigen Mercedes-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden.