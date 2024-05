Pkw-Fahrer bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Anzeige



Der Fahrer sah er ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand aufgestelltes Warndreieck, welches auf ein vorausstehendes Pannenfahrzeug hinweisen sollte, zu spät und beabsichtigte dies zu umfahren. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug zu weit nach links über die Fahrbahnmitte hinaus und stieß gegen einen entgegenkommenden Lkw.

Der Fahrer des Pkw verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich und wurde ins Krankenhaus verbracht. Ersthelfer hatten ihn zuvor aus seinem Fahrzeug geborgen.

Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt.

Sowohl am Lkw als auch am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Strecke war zwecks Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Pressestelle



Telefon: 02602-9226-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell