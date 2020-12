Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 10:40 Uhr

Der PKW parkte zum Tatzeitpunkt vor einem Wohnanwesen in der Nisterstraße, wo zeitgleich eine private Feier stattgefunden hatte.



Rückfragen bitte an:



Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580

oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell