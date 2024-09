Diez

PKW-Aufbrüche in Diez, Christiansweg – Zeugenaufruf

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Freitag, den 20.09.24, und Samstag, den 21.09.2024, kam es am Parkplatz des Diezer Stadtwaldes „Hain“ in der Mittags-/Nachmittagszeit zu mehreren Diebstählen aus PKW.