Pkw zerkratzt ***Zeugenaufruf***

Vermutlich in der Nacht von Freitag, den 02.02.2024 auf Samstag, den 03.02.2024 wurde in der Turnstraße in Höhr-Grenzhausen ein Pkw Ford Focus Kombi beschädigt.

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa



Der Pkw war auf der Straße vor den Anwesen Turnstraße 19 bis 21 vom Geschädigten abgestellt worden. Als er am morgen zu seinem Pkw zurückkehrte stellte er zwei größere Kratzer an der Beifahrerseite fest. Diese dürften durch einen spitzen Gegenstand angebracht worden sein und zogen sich teilweise über die gesamte Fahrzeuglänge.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.



