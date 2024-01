Höhr-Grenzhausen

Pkw zerkratzt ***Zeugenaufruf***

In der Zeit zwischen Dienstag, 02.01.2024 um 18:30 Uhr und Donnerstag, 04.01.2024 um 15:30 Uhr wurde in der Schützenstraße 22 in Höhr-Grenzhausen ein dunkler Audi A 5 zerkratzt.