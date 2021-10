Neuhäusel, Industriestraße

PKW touchiert Radfahrer, PKW-Fahrer flüchtete

Neuhäusel. Am Freitag, den 08.10.2021 gegen 14.45 Uhr befuhr ein 49jähriger mit seinem Rennrad die Industriestraße in Neuhäusel in Fahrtrichtung Simmern.